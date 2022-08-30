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Президент звернувся до кримчан, щоб ті трималися якомога далі від російських військових обʼєктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський звернувся до кримчан, щоб ті трималися якомога далі від російських військових обʼєктів, пише УНН.

Президент звернувся до кримчан, щоб ті трималися якомога далі від російських військових обʼєктів

Цитата

«Також сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів, повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше», — сказав Зеленський.

Додамо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив, що Україна вже розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму, які захочуть покинути півострів під час активної деокупації.

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