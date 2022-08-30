Президент звернувся до кримчан, щоб ті трималися якомога далі від російських військових обʼєктів

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«Також сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів, повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше», — сказав Зеленський.

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Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив, що Україна вже розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму, які захочуть покинути півострів під час активної деокупації.