Президент зустрівся з Міністром оборони США Меттісом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з Міністром оборони США Джеймсом Меттісом, передає УНН з посиланням на прес-службу українського гаранта.
“В Україні вірять у лідерство Сполучених Штатів Америки у справі зміцнення трансатлантичного фронту протидії російській агресії та спробам розхитування світової законності та порядку”, — наголосив президент.
Повідомляють, що сторони обговорили ситуацію на Донбасі та висловили занепокоєння у зв’язку з триваючими спробами Росії та підтримуваних нею бойовиків підірвати мирний процес.
Було також обговорено необхідність розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі відповідно до принципів ООН та цілей Мінського процесу.
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Співрозмовники наголосили на важливості політики санкцій проти РФ до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.
Крім того український президент наголосив, що останні рішення Вашингтону є сигналом агресору проти будь-яких намірів ескалації ситуації на Донбасі, яка, за наявних у України нових оборонних можливостей, у рази збільшить ціну такої ймовірної агресії.
У прес-службі повідомили, що Меттіс відзначив значний прогрес України у реформуванні сфери безпеки та оборони.
“Сторони обговорили подальші кроки з метою зміцнення оборонної стійкості України, а також відзначили пріоритетність розвитку стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном,” — йдеться в повідомленні.
Також у зустрічі взяв участь Спеціальний посланник Президента США по Україні Курт Волкер.