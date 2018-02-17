Президент встретился с министром обороны США Мэттисом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского гаранта.
"В Украине верят в лидерство Соединенных Штатов Америки в деле укрепления трансатлантического фронта противодействия российской агрессии и попыткам расшатывание мировой законности и порядка", - подчеркнул президент.
Сообщается, что стороны обсудили ситуацию на Донбассе и выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися попытками России и поддерживаемых ею боевиков подорвать мирный процесс.
Также обсуждалась необходимость размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе в соответствии с принципами ООН и целей Минского процесса.
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Собеседники подчеркнули важность политики санкций против РФ к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.
Кроме того украинский президент подчеркнул, что последние решения Вашингтона является сигналом агрессору против любых намерений эскалации ситуации на Донбассе, которое, по имеющимся в Украине новых оборонных возможностей, в разы увеличит цену такой вероятной агрессии.
В пресс-службе сообщили, что Мэттис отметил значительный прогресс Украины в реформировании сферы безопасности и обороны.
"Стороны обсудили дальнейшие шаги с целью укрепления оборонной устойчивости Украины, а также отметили приоритетность развития стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном", - говорится в сообщении.
Также во встрече принял участие Специальный посланник Президента США по Украине Курт Волкер.