Президент зустрівся із блогерами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко учора, 9 березня, провів зустріч із низкою блогерів. Про це повідомив радник Президента України Юрій Бірюков у спільноті "#Я_Підтримую_Президента", передає УНН.
До слова, власне Бірюков, за інформацією користувачів, і виступив організатором зустрічі.
Як відзначив Бірюков у своєму повідомленні, на зустріч прийшли "два десятки блогерів".
"Дві години ми говорили... про стратегічні досягнення і промахи, про плани змін в законодавство і ситуації на Сході. Всі ті питання, які на прес-конференції йому не задавали.
Питання були різні. Були й жорсткі. І нічого, абсолютно все було рівно", - написав Бірюков.
Радник Президента також розповів деталі спілкування.
"Мені трохи простіше, я все-таки маю можливість з ним регулярно спілкуватися і стиль його поведінки off-records знаю. Багатьом було вкрай дивно і нервово - сперечатися, перебивати, сміятися, дуріти, тролити", - додав він.
За словами Бірюкова, у підсумку "напрацьовано ідеї зі взаємодії, напрацьовані ідеї по виходу відое-блогів на ТБ, по підтримці його ініціативи щодо оподаткування виведеного капіталу".
Радник президента також додав, що "такі зустрічі ще будуть. Не надто часто, але раз на кілька місяців місяців точно".
Раніше Призидент України Петро Порошенко наголосив, що інформаційна війна є ключовим елементом російської гібридної війни.