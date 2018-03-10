Президент встретился с блогерами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вчера, 9 марта, провел встречу с рядом блоггеров. Об этом сообщил советник Президента Украины Юрий Бирюков в сообществе "# Я_Підтримую_Президента", передает УНН.
К слову, собственно Бирюков, по информации пользователей, и выступил организатором встречи.
Как отметил Бирюков в своем сообщении, на встречу пришли "два десятка блогеров".
"Два часа мы говорили ... о стратегических достижениях и промахах, о планах изменений в законодательство и ситуации на Востоке. Все те вопросы, которые на пресс-конференции ему не задавали.
Вопросы были разные. Были и жесткие. И ничего, абсолютно все было ровно", - написал Бирюков.
Советник Президента также рассказал детали общения.
"Мне немного проще, я все-таки имею возможность с ним регулярно общаться и стиль его поведения off-records знаю. Многим было крайне странно и нервно - спорить, перебивать, смеяться, дурачиться, тролить", - добавил он.
По словам Бирюкова, в итоге "наработаны идеи по взаимодействию, наработанны идеи по выходу видео-блогов на ТВ, по поддержке его инициативы по налогообложению выведенного капитала".
Советник Президента также добавил, что "такие встречи еще будут. Не слишком часто, но раз в несколько месяцев месяцев точно".
Ранее Призидент Украины Петр Порошенко отметил, что информационная война является ключевым элементом российской гибридной войны.