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Президент зробив заяву щодо російських виборів в окупованому Криму

Президент зробив заяву щодо російських виборів в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко зробив заяву щодо проведення так званих "виборів" в окупованому Росією Криму, подякувавши кримчанам, які не взяли участь у цьому. Ані зафіксована "явка", ані намальований "результат" не відповідають реальній активності мешканців півострова, заявив Глава держави. Заяву оприлюднив прес-секретар Президента Святослав Цеголко у Facebook, передає УНН.

"Вдячний тим кримчанам, які не взяли участь у цьому фарсі, незважаючи на серйозний тиск, який вони зазнавали. Їм погрожували, примушували, зазивали на так звані дільниці подарунками. Але їхній мовчазний протест красномовно засвідчив – Крим – це Україна!" - зазначив П.Порошенко.

З його слів, ані зафіксована "явка", ані намальований "результат" не відповідають реальній активності мешканців півострова.

"Оприлюднені офіційні "дані" є ні чим іншим, як фальсифікацією. Говорячи відомим російським фразеологізмом, - "фількіна грамота". Її Кремль буде тепер використовувати в гібридній інформаційній війні, що він веде не лише проти України, а проти усього світу", - заявив Президент.

"Ми посилимо наші зусилля, у тому числі в рамках міжнародних організацій та судових інстанцій, для того, щоб покласти край грубому порушенню окупаційною владою прав людини в Криму", - додав Глава держави.

Він наголосив, що "легітимність президентських виборів в РФ та нібито обраного на них кандидата ставиться під сумнів не лише незаконним проведенням голосування в тимчасово окупованому Криму. Це в цілому був політичний фарс, який не має нічого спільного із виборами у демократичному розумінні цього процесу. Це був вибір без вибору, без реальної політичної конкуренції, без свободи слова, без рівних можливостей".

"Закликаємо міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль. І не тільки за агресію проти України, а й за гібридну війну проти усієї європейської та євроатлантичної спільноти, за політичні вбивства за кордоном, і за придушення демократії у самій Росії", - заявив П.Порошенко.

Нагадаємо, за підсумками обробки 99,84% бюлетенів, явка виборців на виборах президента Росії 18 березня становила 67,43%. Перемогу на виборах, як зазначається, здобув чинний президент Володимир Путін, який набрав 76,65% голосів.

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