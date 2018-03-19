Президент зробив заяву щодо російських виборів в окупованому Криму

КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко зробив заяву щодо проведення так званих "виборів" в окупованому Росією Криму, подякувавши кримчанам, які не взяли участь у цьому. Ані зафіксована "явка", ані намальований "результат" не відповідають реальній активності мешканців півострова, заявив Глава держави. Заяву оприлюднив прес-секретар Президента Святослав Цеголко у Facebook, передає УНН.