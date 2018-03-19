Президент сделал заявление относительно российских выборов в оккупированном Крыму

"Благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал - Крым - это Украина!" - отметил П.Порошенко.

По его словам, ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова.

"Обнародованные официальные "данные" являются ни чем иным, как фальсификацией. Говоря известным российским фразеологизмом - "филькина грамота". Ее Кремль будет теперь использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а против всего мира", - заявил Президент.

"Мы усилим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций, для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму", - добавил Глава государства.

Он отметил, что "легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму. Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей".

"Призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России", - заявил П.Порошенко.

Напомним, по итогам обработки 99,84% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента России 18 марта составила 67,43%. Победу на выборах, как отмечается, одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов.