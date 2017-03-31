Президент: злочинні схеми хочуть завершити до запуску автоматичного реєстру відшкодування ПДВ

“У нас за останній місяць є ризики, більше того, є інформація, що цим хочуть скористатися, перед тим, як зробити із завтрашнього дня публічну систему для того, щоб завершити так звані “скрутки”, — сказав П.Порошенко.

Він пояснив, що “скрутки” — це коли імпортер завозить один товар для реалізації, передає документи транзитним структурам, а вони перетворюють його “дивним чином” на інший товар.

“І заплачені живими грошима до державного бюджету гроші за злочинною схемою вимиваються, витягаються, крадуться з державного бюджету. Тому я думаю, що буде дуже важливо не допустити до того, щоб раптом зараз у нас зникає інформація з системи про окремих платників податків, які заявили на відшкодування, чомусь їх там не знаходять, раптом обмежується доступ, в тому числі Адміністрації президента, не зважаючи на те, що підписані відповідні протоколи і меморандум для того, щоб ми всі мали можливість забезпечити прозорість і ефективність функціонування зазначеної системи”, — сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, з 1 квітня в тестовому режимі запрацює автоматичний реєстр відшкодування ПДВ.