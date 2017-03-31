Президент: преступные схемы хотят завершить к запуску автоматического реестра возмещения НДС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62944 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107547 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165155 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121208 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119458 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114069 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105273 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107297 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103756 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156814 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент: преступные схемы хотят завершить к запуску автоматического реестра возмещения НДС

Президент: преступные схемы хотят завершить к запуску автоматического реестра возмещения НДС

Киев  •  УНН

 • 18290 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Есть информация, что до запуска автоматического реестра возмещения НДС планируют завершить преступные схемы - "скрутки". Об этом на заседании Нацсовета реформ заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

“У нас за последний месяц риски, более того, есть информация, что этим хотят воспользоваться, перед тем, как сделать с завтрашнего дня публичную систему для того, чтобы завершить так называемые скрутки”, — сказал П.Порошенко.

Он пояснил, что “скрутки” — это когда импортер ввозит один товар для реализации, передает документы транзитным структурам, а они превращают его “странным образом” на другой товар.

“И заплаченные живыми деньгами в государственный бюджет деньги по преступной схеме вымываются, вытягиваются, крадутся из государственного бюджета. Поэтому я думаю, что будет очень важно не допустить того, чтобы вдруг сейчас у нас исчезает информация из системы об отдельных налогоплательщиков, заявивших на возмещение, то их там не находят, вдруг ограничивается доступ, в том числе Администрации президента, несмотря на то, что подписаны соответствующие протоколы и меморандум для того, чтобы мы все имели возможность обеспечить прозрачность и эффективность функционирования указанной системы”, - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, с 1 апреля в тестовом режиме заработает автоматический реестр возмещения НДС.

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