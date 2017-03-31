Президент: преступные схемы хотят завершить к запуску автоматического реестра возмещения НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Есть информация, что до запуска автоматического реестра возмещения НДС планируют завершить преступные схемы - "скрутки". Об этом на заседании Нацсовета реформ заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
“У нас за последний месяц риски, более того, есть информация, что этим хотят воспользоваться, перед тем, как сделать с завтрашнего дня публичную систему для того, чтобы завершить так называемые скрутки”, — сказал П.Порошенко.
Он пояснил, что “скрутки” — это когда импортер ввозит один товар для реализации, передает документы транзитным структурам, а они превращают его “странным образом” на другой товар.
“И заплаченные живыми деньгами в государственный бюджет деньги по преступной схеме вымываются, вытягиваются, крадутся из государственного бюджета. Поэтому я думаю, что будет очень важно не допустить того, чтобы вдруг сейчас у нас исчезает информация из системы об отдельных налогоплательщиков, заявивших на возмещение, то их там не находят, вдруг ограничивается доступ, в том числе Администрации президента, несмотря на то, что подписаны соответствующие протоколы и меморандум для того, чтобы мы все имели возможность обеспечить прозрачность и эффективность функционирования указанной системы”, - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, с 1 апреля в тестовом режиме заработает автоматический реестр возмещения НДС.