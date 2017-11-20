Президент Зімбабве не подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент Зімбабве Роберт Мугабе під час звернення до народу, попри всі очікування, не оголосив про свою відставку, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Президент Зімбабве Роберт Мугабе увечері в неділю, 19 листопада, звернувся в ефірі державного телебачення до народу з промовою, але, всупереч очікуванням опонентів, про відставку не оголосив”, — йдеться в повідомленні.
Під час заяви Мугабе визнав критику з боку політиків, військових та громадськості. Він зазначив, що питання, які порушила правляча партія, необхідно розглянути невідкладно, та повідомив, що обговорював із військовими економічні питання.
Зазначимо, що раніше цього ж дня члени правлячої партії країни позбавили президента посади голови партії та оголосили йому ультиматум. Якщо Р.Мугабе до понеділка не погодиться залишити президентську посаду, почнеться процедура імпічменту.
Як повідомляв УНН, раніше ЗМІ повідомляли про те, Мугабе погодився піти в відставку.