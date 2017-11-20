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Президент Зимбабве не подал в отставку

Президент Зимбабве не подал в отставку

Киев  •  УНН

 • 14412 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время обращения к народу, несмотря на все ожидания, не объявил о своей отставке, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Президент Зимбабве Роберт Мугабе вечером в воскресенье, 19 ноября, обратился в эфире государственного телевидения к народу с речью, но, вопреки ожиданиям оппонентов, об отставке не объявил”, — говорится в сообщении.

Во время заявления Мугабе признал критику со стороны политиков, военных и общественности. Он отметил, что вопросы, которые возбудила правящая партия, необходимо рассмотреть безотлагательно, и сообщил, что обсуждал с военными экономические вопросы.

Отметим, что ранее в этот же день члены правящей партии страны лишили президента должности председателя партии и объявили ему ультиматум. Если Мугабе до понедельника не согласится оставить президентский пост, начнется процедура импичмента.

Как сообщал УНН, ранее СМИ сообщали о том, Мугабе согласился пойти в отставку .

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