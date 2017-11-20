Президент Зимбабве не подал в отставку

“Президент Зимбабве Роберт Мугабе вечером в воскресенье, 19 ноября, обратился в эфире государственного телевидения к народу с речью, но, вопреки ожиданиям оппонентов, об отставке не объявил”, — говорится в сообщении.

Во время заявления Мугабе признал критику со стороны политиков, военных и общественности. Он отметил, что вопросы, которые возбудила правящая партия, необходимо рассмотреть безотлагательно, и сообщил, что обсуждал с военными экономические вопросы.

Отметим, что ранее в этот же день члены правящей партии страны лишили президента должности председателя партии и объявили ему ультиматум. Если Мугабе до понедельника не согласится оставить президентский пост, начнется процедура импичмента.

Как сообщал УНН, ранее СМИ сообщали о том, Мугабе согласился пойти в отставку .