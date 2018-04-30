Президент заявив, що АТО може бути оголошена у будь-який час
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Завершення режиму антитерористичної операції не позбавляє державу можливості оголосити АТО у будь-який час при терористичній загрозі на звільнених територіях. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Хочу окремо наголосити, що завершення режиму широкомасштабної АТО не позбавляє нас можливості оголошення АТО у будь-який час, коли виникає терористична загроза на звільнених територіях. Ми маємо надзвичайно уважно спостерігати, моніторити і протидіяти ризикам і загрозам, в тому числі, і через роботу диверсійно-розвідувальних груп, бо новий закон дає вам кардинально нові можливості, нові права", - заявив Президент.
Водночас, наголосив він, держава повинна зробити все, щоб захистити людей, які проживають на території, що прилягають до лінії зіткнення.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ про скасування антитерористичної операції і водночас наказ про початок операції Об’єднаних сил.