Президент заявил, что АТО может быть объявлена ​​в любое время

"Хочу отдельно подчеркнуть, что завершение режима широкомасштабной АТО не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях. Мы должны очень внимательно наблюдать, мониторить и противодействовать рискам и угрозам, в том числе, и из-за работы диверсионно-разведывательных групп, ибо новый закон дает вам кардинально новые возможности, новые права", - заявил Президент.

В то же время, отметил он, государство должно сделать все, чтобы защитить людей, проживающих на территории, прилегающие к линии соприкосновения.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене антитеррористической операции и одновременно приказ о начале операции Объединенных сил.