Президент заявил, что АТО может быть объявлена в любое время
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Завершение режима антитеррористической операции не лишает государство возможности объявить АТО в любое время при террористической угрозе на освобожденных территориях. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Хочу отдельно подчеркнуть, что завершение режима широкомасштабной АТО не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях. Мы должны очень внимательно наблюдать, мониторить и противодействовать рискам и угрозам, в том числе, и из-за работы диверсионно-разведывательных групп, ибо новый закон дает вам кардинально новые возможности, новые права", - заявил Президент.
В то же время, отметил он, государство должно сделать все, чтобы защитить людей, проживающих на территории, прилегающие к линии соприкосновения.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене антитеррористической операции и одновременно приказ о начале операции Объединенных сил.