Президент: закон про окуповані території – подарунок В.Путіну

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Ухвалення закону про окуповані території відріже їх від України і механізму їх повернення не буде. Про це в інтерв’ю телеканалам заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“До чого призведе прийняття закону про окуповані території — відрізати ці території, стіну побудувати і подарувати їх Путіну”, — сказав П.Порошенко

За його словами, в разі ухвалення цього закону, на територіях ОРДЛО не зможе працювати моніторингова місія ОБСЄ, ЄС зніме санкції з РФ і не буде механізму повернення тимчасово окупованих територій.

“Жодна міжнародна присутність там не буде забезпечена”, — уточнив П.Порошенко.

Президент заявив, що цей закон — легітимізація присутності РФ на цих територіях.

“Моя принципова позиція з політичними силами в парламенті полягає в іншому — ми маємо прийняти закон, який забезпечить повернення українського суверенітету на Донбасі і це буде базуватися на Мінських угодах”, — сказав П.Порошенко.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що запропонований деякими політичними силами закон про окуповані території зруйнує мінський процес і поховає санкції проти Росії.

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