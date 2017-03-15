Президент: закон про окуповані території – подарунок В.Путіну
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Ухвалення закону про окуповані території відріже їх від України і механізму їх повернення не буде. Про це в інтерв’ю телеканалам заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“До чого призведе прийняття закону про окуповані території — відрізати ці території, стіну побудувати і подарувати їх Путіну”, — сказав П.Порошенко
За його словами, в разі ухвалення цього закону, на територіях ОРДЛО не зможе працювати моніторингова місія ОБСЄ, ЄС зніме санкції з РФ і не буде механізму повернення тимчасово окупованих територій.
“Жодна міжнародна присутність там не буде забезпечена”, — уточнив П.Порошенко.
Президент заявив, що цей закон — легітимізація присутності РФ на цих територіях.
“Моя принципова позиція з політичними силами в парламенті полягає в іншому — ми маємо прийняти закон, який забезпечить повернення українського суверенітету на Донбасі і це буде базуватися на Мінських угодах”, — сказав П.Порошенко.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що запропонований деякими політичними силами закон про окуповані території зруйнує мінський процес і поховає санкції проти Росії.