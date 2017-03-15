Президент: закон об оккупированных территориях - подарок В.Путину

"К чему приведет принятие закона об оккупированных территориях - отрезать эти территории, стену построить и подарить их Путину", - сказал П.Порошенко

По его словам, в случае принятия этого закона, на территориях ОРДЛО не сможет работать мониторинговая миссия ОБСЕ, ЕС снимет санкции с РФ и не будет механизма возврата временно оккупированных территорий.

"Ни одно международное присутствие там не будет обеспечено", - уточнил П.Порошенко.

Президент заявил, что этот закон - легитимизация присутствия РФ на этих территориях.

"Моя принципиальная позиция с политическими силами в парламенте заключается в другом - мы должны принять закон, который обеспечит возвращение украинского суверенитета на Донбассе и это будет базироваться на Минских соглашениях", - сказал П.Порошенко.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложенный некоторыми политическими силами закон об оккупированных территориях разрушит минский процесс и похоронит санкции против России.