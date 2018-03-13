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Президент закликав ЄС не пускати своїх громадян моніторити ситуацію на виборах в Криму

Київ • УНН

 • 10058 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко на зустрічі з Послами країн Великої сімки закликав держави G7 засудити та не визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті адміністрації президента.

“Я хотів би обговорити російські вибори 18 березня. Це було б критично важливим для нас отримати вашу тверду заяву щодо засудження та невизнання російських виборів в Криму”, — заявив Порошенко під час зустрічі із Послами Великої сімки (G7): США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Канади.

Він також звернувся до присутнього на зустрічі Глави Представництва ЄС в Україні Хью Мінгареллі та подякував йому та Віце-президенту Єврокомісії за вчорашню сильну позицію Європейського Союзу.

“Було б також важливим, щоб ви не дозволили вашим громадянам відвідати Крим з метою моніторингу виборів там”, — наголосив Президент, додавши, що йдеться, зокрема про представників Франції, Австрії та Фінляндії.

“Це може зруйнувати політику „єдиного голосу“ щодо виборів в Криму”, — додав він.

Нагадаємо, напередодні представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенко у Києві заявила, що ЄС не визнає незаконну анексію Криму та вважає незаконним проведення там виборів президента РФ.

Українські Національні Новини

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