Президент призвал ЕС не пускать своих граждан мониторить ситуацию на выборах в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами стран Большой семерки призвал государства G7 осудить и не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте администрации президента.
"Я хотел бы обсудить российские выборы 18 марта. Это было бы критически важным для нас получить вашу твердую заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму", - заявил Порошенко во время встречи с послами Большой семерки (G7) США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Канады.
Он также обратился к присутствующему на встрече Главы Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли и поблагодарил его и вице-президенту Еврокомиссии за вчерашнюю сильную позицию Европейского Союза.
"Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там", - подчеркнул Президент, добавив, что речь идет, в частности о представителях Франции, Австрии и Финляндии.
"Это может разрушить политику "единого голоса" по выборам в Крыму", - добавил он.
Напомним, накануне представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Могерини на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве заявила, что ЕС не признает незаконной аннексию Крыма и считает незаконным проведение там выборов президента РФ.