Президент Єврокомісії сьогодні зідзвониться із Зеленським

Цитата:

"Насамперед оновлення щодо сьогоднішнього порядку денного президента Європейської комісії: сьогодні в другій половині дня пані фон дер Ляєн проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським", - сказав Мамер.

При цьому він не надав якихось деталей.

Доповнення

З підписанням та ратифікацією у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відносини сторін почали розбудовуватися у якісно новому форматі політичної асоціації та економічної інтеграції.

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.

Що стосується політичного діалогу, то зустрічі на найвищому політичному рівні – Саміти Україна – ЄС – відбуваються, як правило, на щорічній основі почергово в Україні та ЄС (найчастіше у Києві та Брюсселі).

В цілому відбулося 22 Саміти починаючи з 1997 року. Попередній 22-й Саміт Україна – ЄС відбувся 6 жовтня 2020 року в Брюсселі за участю Президента України Володимира Зеленського, президента Європейської ради Шарля Мішеля, Високого представника ЄС у закордонних справах та безпекової політики Жозепа Борреля. За принципом черговості наступний 23-й Саміт Україна – ЄС відбудеться у Києві в 2021 році.