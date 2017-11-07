Президент Єгипту не залишиться на третій термін

"Це не влаштовує мене, як президента, залишатися зайвий день проти волі єгиптян. Це не заява для телебачення, це принципи, які я приймаю і в яких я зацікавлений", - сказав він на вихідних, виступаючи на телеканалі CNBC.

Згідно з конституцією, президент Єгипту може лише раз поновити чотирирічний термін - тобто максимум вісім років на посаді.

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У лютому депутат Ісмаїл Насреддін запропонував продовжити президентський термін до шести років, але відхилив пропозицію через кілька місяців.

"Не повинно бути президента, який сидітиме на кріслі без волі єгипетського народу. Ми не будемо втручатися в (конституцію)... я завершу два чотирирічні терміни", - сказав А.Сісі.