Президент Египта не останется на третий срок

ukru
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53587 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121493 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104780 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107469 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106224 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98384 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104781 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102378 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144441 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116351 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

11 марта, 10:30 • 111172 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11 марта, 11:17 • 121230 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 134127 просмотра
Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

11 марта, 13:18 • 109366 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 85160 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 73100 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 134127 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 147718 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 144448 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 144876 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 85160 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 117431 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 124247 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 124703 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 129498 просмотра
Актуальное
Президент Египта не останется на третий срок

Президент Египта не останется на третий срок

Киев  •  УНН

 • 10207 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Египетский президент Абдель Фаттах аль-Сиси сказал, что будет соблюдать конституцию страны и не будет баллотироваться на должность в третий раз во время вибро, которые состоятся в марте или апреле следующего года, передает УНН со ссылкой на Aljazeera.

"Это не устраивает меня, как президента, оставаться лишний день против воли египтян. Это не заявление для телевидения, это принципы, которые я принимаю и в которых я заинтересован", - сказал он на выходных, выступая на телеканале CNBC.

Согласно конституции, президент Египта может только раз восстановить четырехлетний срок - то есть максимум восемь лет в должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские призвали воздержаться от поездок в Египет из-за сложной ситуации с безопасностью

В феврале депутат Исмаил Насреддин предложил продолжить президентский срок до шести лет, но отклонил предложение через несколько месяцев.

"Не должно быть президента, который будет сидеть на кресле без воли египетского народа. Мы не будем вмешиваться в (конституцию) ... я завершу два четырехлетних срока", - сказал А.Сиси.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы