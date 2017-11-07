Президент Египта не останется на третий срок

"Это не устраивает меня, как президента, оставаться лишний день против воли египтян. Это не заявление для телевидения, это принципы, которые я принимаю и в которых я заинтересован", - сказал он на выходных, выступая на телеканале CNBC.

Согласно конституции, президент Египта может только раз восстановить четырехлетний срок - то есть максимум восемь лет в должности.

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В феврале депутат Исмаил Насреддин предложил продолжить президентский срок до шести лет, но отклонил предложение через несколько месяцев.

"Не должно быть президента, который будет сидеть на кресле без воли египетского народа. Мы не будем вмешиваться в (конституцию) ... я завершу два четырехлетних срока", - сказал А.Сиси.