Президент вручив Генпрокурору новий прапор відомства
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко під час урочистого зібрання до Дня працівників прокуратури вручив Генеральному прокурору Юрію Луценку новий прапор відомства. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
“Нова прокуратура заслуговує і на нову символіку. Меч Княжої доби нагадує про один із найдавніших документів правосуддя в Україні — „Руську Правду“ Ярослава Мудрого. Терези символізують глибоку спадковість правничих традицій”, — сказав Президент.
За його словами, в розробці нової символіки автори-розробники врахували найкращі європейські та вітчизняні геральдичні традиції.
Як повідомляв УНН, 1 грудня Президент Петро Порошенко затвердив нові емблему і прапор Генеральної прокуратури України.