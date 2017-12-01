Президент вручил Генпрокурору новый флаг ведомства

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73484 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 61374 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 69077 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 77129 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116593 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114765 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143005 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107368 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108794 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113347 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Президент вручил Генпрокурору новый флаг ведомства

Президент вручил Генпрокурору новый флаг ведомства

Киев  •  УНН

 • 16364 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко во время торжественного собрания ко Дню работников прокуратуры вручил Генеральному прокурору Юрию Луценко новый флаг ведомства. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

"Новая прокуратура заслуживает и новую символику. Меч Княжеской эпохи напоминает об одном из древнейших документов правосудия в Украине - "Русской Правде" Ярослава Мудрого. Весы символизируют глубокую преемственность правовых традиций", - сказал Президент.

По его словам, в разработке новой символики авторы-разработчики учли лучшие европейские и отечественные геральдические традиции.

Как сообщал УНН, 1 декабря Президент Петр Порошенко утвердил новые эмблему и флаг Генеральной прокуратуры Украины.

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