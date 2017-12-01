Президент вручил Генпрокурору новый флаг ведомства

"Новая прокуратура заслуживает и новую символику. Меч Княжеской эпохи напоминает об одном из древнейших документов правосудия в Украине - "Русской Правде" Ярослава Мудрого. Весы символизируют глубокую преемственность правовых традиций", - сказал Президент.

По его словам, в разработке новой символики авторы-разработчики учли лучшие европейские и отечественные геральдические традиции.

Как сообщал УНН, 1 декабря Президент Петр Порошенко утвердил новые эмблему и флаг Генеральной прокуратуры Украины.