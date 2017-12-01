Президент вручил Генпрокурору новый флаг ведомства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко во время торжественного собрания ко Дню работников прокуратуры вручил Генеральному прокурору Юрию Луценко новый флаг ведомства. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
"Новая прокуратура заслуживает и новую символику. Меч Княжеской эпохи напоминает об одном из древнейших документов правосудия в Украине - "Русской Правде" Ярослава Мудрого. Весы символизируют глубокую преемственность правовых традиций", - сказал Президент.
По его словам, в разработке новой символики авторы-разработчики учли лучшие европейские и отечественные геральдические традиции.
Как сообщал УНН, 1 декабря Президент Петр Порошенко утвердил новые эмблему и флаг Генеральной прокуратуры Украины.