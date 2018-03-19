Президент вніс в Раду законопроект “Про валюту”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду Проект Закону № 8152 “Про валюту”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради України.
Законопроект зареєстровано 19 березня, але його текст на сайті парламенту поки що відсутній.
Нагадаємо, 12 березня Президент України Петро Порошенко підписав законопроект про валюту та направив його на розгляд парламенту.
Зі свого боку в НБУ заявили, що законопроект “Про валюту” забезпечить просте, прозоре та несуперечливе валютне регулювання, а також свободу проведення валютних операцій за принципом “дозволено все, що не заборонено законом”.