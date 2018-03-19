Президент внес в Раду законопроект "О валюте"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона № 8152 "О валюте". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Законопроект зарегистрирован 19 марта, но его текст на сайте парламента пока отсутствует.
Напомним, 12 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о валюте и направил его на рассмотрение парламента.
Со своей стороны в НБУ заявили, что законопроект "О валюте" обеспечит простое, прозрачное и непротиворечивое валютное регулирование и свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что не запрещено законом".