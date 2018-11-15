Президент вінницької "Ниви" з другої спроби подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент ФК "Нива - В" Василь Вовк сьогодні заявив про те, що подав заяву про звільнення, і воно вже було задоволено. Про це він повідомив на особистій сторінці в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 15 листопада 2018 року, подав заяву про звільнення від обов'язків президента СФК "Нива", - повідомив Вовк.
Серед причин свого звільнення він назвав нібито заплановане знесення Центрального міського стадіону, опір міської влади вінницькому професійного футболу і відсутність мінімальних спортивних умов для виступів у вищих лігах.
Вовк не забув в черговий раз кинути тінь на Федерацію футболу України, звинувативши її представників в корупції.
Нагадаємо, в минулому році Вовк вже йшов з посади президента "Ниви". 10 вересня 2017 року так само на сторінці в Facebook він заявив, що знімає з себе повноваження президента вінницької команди і припиняє фінансування клубу.
Уточнимо, раніше правоохоронці повідомили, що вінницька "Нива" опинилась у переліку футбольних клубів, що беруть участь в договірних матчах.