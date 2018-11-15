Президент винницкой “Нивы” со второй попытки подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент ФК “Нива — В” Василий Вовк сегодня заявил о том, что подал заявление об уходе, и оно уже было удовлетворено. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня, 15 ноября 2018 года, подал заявление об освобождении от обязанностей президента СФК “Нива”, — сообщил Вовк.
Среди причин своего увольнения он назвал якобы запланированный снос Центрального городского стадиона, сопротивление городской власти винницкому профессиональному футболу и отсутствие минимальных спортивных условий для выступлений в высших лигах.
Вовк не забыл в очередной раз бросить тень на Федерацию футбола Украины, обвинив ее представителей в коррупции.
Напомним, в прошлом году Вовк уже уходил с должности президента “Нивы”. 10 сентября 2017 года точно также на странице в Facebook он заявил, что снимает с себя полномочия президента винницкой команды и прекращает финансирование клуба.
Уточним, ранее правоохранители сообщили, что винницкая “Нива” оказалась в перечне футбольных клубов, участвующих в договорных матчах.