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Президент вимагає жорстких перевірок: український паспорт не має дістатись аби кому

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав жорсткіше перевіряти підстави для набуття українського громадянства, а також посилити повноваження комісії з питань громадянства. Про це він сьогодні сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони, передає УНН.

“Ми маємо жорсткіше перевіряти підстави для набуття громадянства. Це не має бути в середині районної структури. Взагалі звузити коло осіб, які мають право ставати громадянами за територіальним походженням”, — наголосив він.

Президент підкреслив, що в цій частині потрібно посилити повноваження комісії з питань громадянства.

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“За комісією має бути останнє слово, бо в комісії присутні і представники міграційної служби, і представники МВС, і СБУ, і відповідних спеціальних служб, і уряду, і всіх необхідних. Бо в нас інколи перевірка підстав для набуття обмежується ледве чи не рівнем начальника ЖЕКу”, — зазначив Глава держави.

Порошенко також зауважив, що український паспорт є одним з найкращих у рейтингу паспортів світу і він “не повинен діставатися аби кому без належних легальних підстав, а тим більше на корупційній основі”.

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