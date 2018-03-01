Президент требует жестких проверок: украинский паспорт не должен достаться кому либо

"Мы должны жестче проверять основания для получения гражданства. Это не должно быть внутри районной структуры. Вообще сузить круг лиц, имеющих право становиться гражданами по территориальному происхождению", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что в этой части нужно усилить полномочия комиссии по вопросам гражданства.

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"За комиссией должно быть последнее слово, потому что в комиссии присутствуют и представители миграционной службы, и представители МВД и СБУ, и соответствующие специальные службы, и правительства, и всех необходимых. Потому что у нас иногда проверка оснований для получения ограничивается чуть ли не уровнем начальника ЖЭКа", - отметил Глава государства.

Порошенко также отметил, что украинский паспорт является одним из лучших в рейтинге паспортов мира и он "не должен достаться кому либо без надлежащих легальных оснований, а тем более на коррупционной основе".