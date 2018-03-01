Президент требует жестких проверок: украинский паспорт не должен достаться кому либо
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал жестче проверять основания для получения украинского гражданства, а также усилить полномочия комиссии по вопросам гражданства. Об этом он сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН.
"Мы должны жестче проверять основания для получения гражданства. Это не должно быть внутри районной структуры. Вообще сузить круг лиц, имеющих право становиться гражданами по территориальному происхождению", - подчеркнул он.
Президент подчеркнул, что в этой части нужно усилить полномочия комиссии по вопросам гражданства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко прокомментировал прекращение гражданства и реадмиссии Саакашвили
"За комиссией должно быть последнее слово, потому что в комиссии присутствуют и представители миграционной службы, и представители МВД и СБУ, и соответствующие специальные службы, и правительства, и всех необходимых. Потому что у нас иногда проверка оснований для получения ограничивается чуть ли не уровнем начальника ЖЭКа", - отметил Глава государства.
Порошенко также отметил, что украинский паспорт является одним из лучших в рейтинге паспортов мира и он "не должен достаться кому либо без надлежащих легальных оснований, а тем более на коррупционной основе".