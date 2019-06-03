Президент вимагає конкретних термінів виконання мінських домовленостей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Усі пункти мінських домовленостей повинні мати конкретні терміни виконання. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"У нашої групи є конкретні пропозиції, але я дуже хотів би, щоб ці конкретні пропозиції – у нас немає багато років на припинення війни і на продовження в Мінську – були об'єднані зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту", - зазначив Зеленський.
При цьому він наголосив, що напрацювання нової команди ніяким чином не стосується "торгівлі територіями чи здачі країни".
Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма очолить переговорну групу на мінських переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.