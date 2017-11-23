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The Washington Post

Президент відзначив позитивну співпрацю з Азербайджаном в енергетичній сфері

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час візиту до Брюсселя, під час якої лідери країн обговорили двостороннє партнерство, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби АПУ.

Президент відзначив позитивну співпрацю з Азербайджаном в енергетичній сфері

За інформацією АПУ, глави держав обговорили широке коло питань порядку денного українсько-азербайджанського стратегічного партнерства.

“Президент України позитивно оцінив хід реалізації домовленостей, досягнутих на рівні лідерів країн. Зокрема, позитивний рівень двосторонної співпраці у енергетичній сфері”, — йдеться у повідомленні.

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Президент України, як зазначається, також наголосив на важливості українсько-азербайджанської співпраці у інфраструктурних проектах, взаємної підтримки інвестицій, а також співпраці у питаннях приватизації.

Крім того, за інформацією АПУ, співрозмовники обговорили питання політичної співпраці, напрямки розвитку економічного співробітництва двох країн, а також співпрацю у рамках міжнародних організацій.

Лідери обох країн погодились із необхідністю розширити торгово-економічну співпрацю між державами, додали у прес-службі АПУ.

Як повідомляв УНН, Президент запросив Короля Бельгії Філіпа відвідати Україну.

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