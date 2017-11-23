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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73484 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 61374 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 69077 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 77129 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116593 просмотра

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10 марта, 15:15 • 143005 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107368 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108794 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Президент отметил позитивное сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере

Президент отметил позитивное сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере

Киев  •  УНН

 • 12548 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в Брюссель, в ходе которой лидеры стран обсудили двустороннее партнерство, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АПУ.

По информации АПУ, главы государств обсудили широкий круг вопросов повестки дня украинско-азербайджанского стратегического партнерства.

"Президент Украины положительно оценил ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне лидеров стран. В частности, положительный уровень двустороннего сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

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Президент Украины, как отмечается, также подчеркнул важность украинско-азербайджанского сотрудничества в инфраструктурных проектах, взаимной поддержки инвестиций, а также сотрудничества в вопросах приватизации.

Кроме того, по информации АПУ, собеседники обсудили вопросы политического сотрудничества, направления развития экономического сотрудничества двух стран, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Лидеры двух стран согласились с необходимостью расширить торгово-экономическое сотрудничество между государствами, добавили в пресс-службе АПУ.

Как сообщал УНН, Президент пригласил Короля Бельгии Филиппа посетить Украину.

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