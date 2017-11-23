Президент отметил позитивное сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в Брюссель, в ходе которой лидеры стран обсудили двустороннее партнерство, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АПУ.
По информации АПУ, главы государств обсудили широкий круг вопросов повестки дня украинско-азербайджанского стратегического партнерства.
"Президент Украины положительно оценил ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне лидеров стран. В частности, положительный уровень двустороннего сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении.
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Президент Украины, как отмечается, также подчеркнул важность украинско-азербайджанского сотрудничества в инфраструктурных проектах, взаимной поддержки инвестиций, а также сотрудничества в вопросах приватизации.
Кроме того, по информации АПУ, собеседники обсудили вопросы политического сотрудничества, направления развития экономического сотрудничества двух стран, а также сотрудничество в рамках международных организаций.
Лидеры двух стран согласились с необходимостью расширить торгово-экономическое сотрудничество между государствами, добавили в пресс-службе АПУ.
Как сообщал УНН, Президент пригласил Короля Бельгии Филиппа посетить Украину.