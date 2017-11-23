Президент отметил позитивное сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере

По информации АПУ, главы государств обсудили широкий круг вопросов повестки дня украинско-азербайджанского стратегического партнерства.

"Президент Украины положительно оценил ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне лидеров стран. В частности, положительный уровень двустороннего сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

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Президент Украины, как отмечается, также подчеркнул важность украинско-азербайджанского сотрудничества в инфраструктурных проектах, взаимной поддержки инвестиций, а также сотрудничества в вопросах приватизации.

Кроме того, по информации АПУ, собеседники обсудили вопросы политического сотрудничества, направления развития экономического сотрудничества двух стран, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Лидеры двух стран согласились с необходимостью расширить торгово-экономическое сотрудничество между государствами, добавили в пресс-службе АПУ.

Как сообщал УНН, Президент пригласил Короля Бельгии Филиппа посетить Украину.