Президент відсторонив голову однієї з РДА через розслідування

"За клопотанням процесуального керівника ГПУ,.. розпорядженням Президента... від 29 січня 2019 року відсторонено від посади голову Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - повідомили у ГПУ.

За даними прокуратури, цей голова РДА, "будучи головним розпорядником бюджетних коштів Виноградівської РДА, створив схему з систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від приватних підприємців, керівників товариств та приватних підприємств за погодження на укладення договорів на постачання товарів, робіт і послуг, виконання робіт в структурних підрозділах Виноградівської РДА Закарпатської області".

Як зазначається, його було затримано і повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Президент призначив Михайла Русанюка головою Виноградівської РДА на Закарпатті у серпні 2015 року.