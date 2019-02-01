Президент отстранил голову одной из РГА в связи с расследованием
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президентом Украины Петром Порошенко отстранен от должности председатель Виноградовской РГА Закарпатской области Михаила Русанюка по ходатайству процессуального руководителя Генпрокуратуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"По ходатайству процессуального руководителя ГПУ,.. распоряжением Президента... от 29 января 2019 года отстранен от должности председатель Виноградовской районной государственной администрации Закарпатской области", - сообщили в ГПУ.
По данным прокуратуры, этот председатель РГА, "будучи главным распорядителем бюджетных средств Виноградовской РГА, создал схему по систематическому вымогательству и получению неправомерной выгоды от частных предпринимателей, руководителей обществ и частных предприятий за согласование на заключение договоров на поставку товаров, работ и услуг, выполнения работ в структурных подразделениях Виноградовской РГА Закарпатской области".
Как отмечается, он был задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Президент назначил Михаила Русанюка главой Виноградовской РГА на Закарпатье в августе 2015 года.