Президент ветував закон щодо відповідальності за контрабанду лісу-кругляку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент України повернув у парламент прийнятий раніше закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів” зі своїми пропозиціями. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної ради України.
“Готується на розгляд з вето Президента (закон № 5495 — ред.). Повернуто з пропозиціями Президента”, — йдеться на сайті ВРУ.
Додамо, що метою закону, згідно пояснювальній записці до нього, і який був прийняти парламентом 3 липня цього року, є забезпечення збереження лісового фонду країни шляхом обмеження внутрішнього споживання необроблених лісоматеріалів і посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісу та подальший його експорт поза митним контролем (контрабанду).
Крім того, законом передбачено, що обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених не повинен перевищувати 25 мільйонів кубічних метрів на рік незалежно від обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у попередньому році.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Володимир Гройсман ініціює масштабні перевірки лісгоспів на предмет контрабанди лісу.