Президент ветировал закон об ответственности за контрабанду леса-кругляка

"Готовится на рассмотрение с вето Президента (закон № 5495 - ред.). Возвращено с предложениями Президента", - говорится на сайте ВРУ.

Добавим, что целью закона, согласно пояснительной записке к нему, и который был принять парламентом 3 июля этого года, является обеспечение сохранности лесного фонда страны путем ограничения внутреннего потребления необработанных лесоматериалов и усиление административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку леса и дальнейшее его экспорт вне таможенного контроля (контрабанда).

Кроме того, законом предусмотрено, что объем внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных не должен превышать 25 млн кубических метров в год независимо от объема внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных в предыдущем году.

Как сообщал УНН, премьер-министр Владимир Гройсман инициирует масштабные проверки лесхозов на предмет контрабанды леса.