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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37819 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101882 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123933 просмотра

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8 марта, 10:25 • 131497 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168839 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153248 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141022 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Президент ветировал закон об ответственности за контрабанду леса-кругляка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент Украины вернул в парламент принятый ранее закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" со своими предложениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

"Готовится на рассмотрение с вето Президента (закон № 5495 - ред.). Возвращено с предложениями Президента", - говорится на сайте ВРУ.

Добавим, что целью закона, согласно пояснительной записке к нему, и который был принять парламентом 3 июля этого года, является обеспечение сохранности лесного фонда страны путем ограничения внутреннего потребления необработанных лесоматериалов и усиление административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку леса и дальнейшее его экспорт вне таможенного контроля (контрабанда).

Кроме того, законом предусмотрено, что объем внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных не должен превышать 25 млн кубических метров в год независимо от объема внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных в предыдущем году.

Как сообщал УНН, премьер-министр Владимир Гройсман инициирует масштабные проверки лесхозов на предмет контрабанды леса.

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