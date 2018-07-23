Президент ветировал закон об ответственности за контрабанду леса-кругляка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент Украины вернул в парламент принятый ранее закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" со своими предложениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
"Готовится на рассмотрение с вето Президента (закон № 5495 - ред.). Возвращено с предложениями Президента", - говорится на сайте ВРУ.
Добавим, что целью закона, согласно пояснительной записке к нему, и который был принять парламентом 3 июля этого года, является обеспечение сохранности лесного фонда страны путем ограничения внутреннего потребления необработанных лесоматериалов и усиление административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку леса и дальнейшее его экспорт вне таможенного контроля (контрабанда).
Кроме того, законом предусмотрено, что объем внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных не должен превышать 25 млн кубических метров в год независимо от объема внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных в предыдущем году.
Как сообщал УНН, премьер-министр Владимир Гройсман инициирует масштабные проверки лесхозов на предмет контрабанды леса.