Президент Венесуели після виступу перед прихильниками - вирішив станцювати румбу

На заході поблизу президентської резиденції — палацу Мірафлорес були присутні близько 20 тисяч прихильників уряду. Коли Мадуро вийшов на сцену в червоній сорочці і почав танцювати, присутні теж стали пританцьовувати і підтримувати президента оплесками.

Під час виступу Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією, назвав главу сусідньої країни Івана Дуке дияволом і повідомив про провал спроби держперевороту. Ситуація в центрі Каракаса залишалася спокійною. Після заяви президента його прихильники стали поступово розходитися.

Варто додати, що в Каракасі в суботу пройшла також велика акція опозиціонерів. Декілька десятків тисяч людей оточили військовий аеродром в одному з районів венесуельської столиці приблизно в 2 км на схід від центру міста. Однак прихильники опозиції не стали вдаватися до спроб прорватися на територію об’єкта, незважаючи на те, що його охороняли лише звичайні військові патрулі.

Як зазначав УНН, більше двох десятків венесуельських силовиків за день перейшли на бік опозиції.