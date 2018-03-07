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Президент: вартість електроенергії для населення підніматися не повинна

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні вартість електроенергії для населення підніматися на повинна. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.

“Але де є функція президента: український народ, українські люди не мають платити за ці забаганки. І ціни для населення не мають бути підвищені внаслідок цих реформ. Тому я маю сумнів, що в квітні ця система буде запроваджена (RAB- тарифи — ред.)”, — зазначив він.

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На думку Глави держави, це питання потребує додаткових кроків з боку НКРЕКП, уряду і можливо парламенту.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) зменшити відсоткову ставку на запровадження RAB-тарифів.

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