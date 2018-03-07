Президент: стоимость электроэнергии для населения подниматься не должна
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине стоимость электроэнергии для населения подниматься на должна. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Но где есть функция президента: украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти. И цены для населения не должны быть повышены в результате этих реформ. Поэтому я сомневаюсь, что в апреле эта система будет введена (RAB- тарифы - ред.)", - отметил он.
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По мнению Главы государства, этот вопрос требует дополнительных шагов со стороны НКРЕКП, правительства и возможно парламента.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Национальную комиссию, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) уменьшить процентную ставку на внедрение RAB-тарифов.