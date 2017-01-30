Президент: в Україні є політична воля для зміцнення інвестиційної співпраці з ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками німецьких ділових кіл наголосив на наявності політичної волі для зміцнення торговельного та інвестиційного співробітництва між Україною і Німеччиною, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Глава держави окремо наголосив на наявності твердої політичної волі для зміцнення двостороннього торговельного та інвестиційного співробітництва між Україною і Німеччиною", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко провів зустріч з президентом бундестагу.