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Президент: в Украине есть политическая воля для укрепления инвестиционного сотрудничества с ФРГ

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями немецких деловых кругов отметил наличие политической воли для укрепления торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Глава государства отметил наличии твердой политической воли для укрепления двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией", - говорится в сообщении.

Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию .

Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага .

 

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