Президент: в Украине есть политическая воля для укрепления инвестиционного сотрудничества с ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями немецких деловых кругов отметил наличие политической воли для укрепления торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Глава государства отметил наличии твердой политической воли для укрепления двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию .
Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага .