Президент: в Украине есть политическая воля для укрепления инвестиционного сотрудничества с ФРГ

КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями немецких деловых кругов отметил наличие политической воли для укрепления торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.