Порошенко в Брюсселі зустрівся з президентом Єврокомісії

Зокрема, лідери обговорили стан реалізації порядку денного реформ в Україні, імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС та шляхи оптимізації фінансової допомоги з боку ЄС та перспективи нового фінансового пакету.

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"Сторони обговорили шляхи реалізації ініціативи Глави Української держави щодо інтеграції України до спільного цифрового та енергетичного ринків ЄС," - йдеться в повідомленні.

Також увагу співрозмовники звернули на підготовку європейської інвестиційної конференції щодо допомоги Україні, проведення якої заплановано у 2018 році.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.