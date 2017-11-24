Порошенко в Брюсселі зустрівся з президентом Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером в рамках шостої зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань “Східного партнерства” в Брюсселі, передає УНН з посиланням на прес-службу глави України.
Зокрема, лідери обговорили стан реалізації порядку денного реформ в Україні, імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС та шляхи оптимізації фінансової допомоги з боку ЄС та перспективи нового фінансового пакету.
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"Сторони обговорили шляхи реалізації ініціативи Глави Української держави щодо інтеграції України до спільного цифрового та енергетичного ринків ЄС," - йдеться в повідомленні.
Також увагу співрозмовники звернули на підготовку європейської інвестиційної конференції щодо допомоги Україні, проведення якої заплановано у 2018 році.
Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.