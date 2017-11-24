Порошенко в Брюсселе встретился с президентом Еврокомиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился в Брюсселе с Президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках шестой встречи лидеров Европейской народной партии по вопросам "Восточного партнерства", передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы Украины.
В частности, лидеры обсудили состояние реализации повестки дня реформ в Украине, имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и пути оптимизации финансовой помощи со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета.
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"Стороны обсудили пути реализации инициативы Главы Украинского государства по интеграции Украины в общий цифровой и энергетический рынок ЕС", - говорится в сообщении.
Также внимание собеседники обратили на подготовку европейской инвестиционной конференции по помощи Украине, проведение которой запланировано в 2018 году.
Напомним, сегодня Петр Порошенко встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.