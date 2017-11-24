Порошенко в Брюсселе встретился с президентом Еврокомиссии

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73484 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 61379 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 69081 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 77134 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116594 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114765 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143007 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107368 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108794 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Порошенко в Брюсселе встретился с президентом Еврокомиссии

Порошенко в Брюсселе встретился с президентом Еврокомиссии

Киев  •  УНН

 • 12639 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился в Брюсселе с Президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках шестой встречи лидеров Европейской народной партии по вопросам "Восточного партнерства", передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы Украины.

В частности, лидеры обсудили состояние реализации повестки дня реформ в Украине, имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и пути оптимизации финансовой помощи со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета.

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"Стороны обсудили пути реализации инициативы Главы Украинского государства по интеграции Украины в общий цифровой и энергетический рынок ЕС", - говорится в сообщении.

Также внимание собеседники обратили на подготовку европейской инвестиционной конференции по помощи Украине, проведение которой запланировано в 2018 году.

Напомним, сегодня Петр Порошенко встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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