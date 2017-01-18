Президент УЄФА не побачив підстав відбирати у Росії ЧС-2018

"Не бачу ніяких раціональних або правових підстав відбирати у Росії чемпіонат світу 2018 року. Я впевнений, що Російський футбольний союз і місцевий оргкомітет виконають відмінну роботу і в 2018 році нас чекає чудовий чемпіонат світу. Я абсолютно не турбуюся на цей рахунок", - сказав А.Чеферін.

З моменту отримання Росією права проведення чемпіонату світу 2018 року, матчі якого мають пройти з 14 червня по 15 липня 2018 року, у ЗМІ обговорюється, що турнір необхідно перенести в іншу країну. Останнім часом як причина називаються допінгові скандали в російському спорті, пише видання.

При цьому А.Чеферін заявив, що результати проб, узятих на змаганнях під егідою УЄФА, не виявили специфічних проблем з допінгом в Росії.

"Що стосується Росії, то в рамках наших турнірів всі спроби беруться офіцерами УЄФА з допінг-контролю. Аналіз всіх зразків проводять в європейських лабораторіях, акредитованих WADA, і результати наших тестів не виявили будь-яких специфічних проблем з допінгом в Росії", - сказав він.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) 9 грудня опублікувало другу частину доповіді Річарда Макларена про порушення антидопінгових правил російськими спортсменами і маніпуляціях з допінг-пробами. Після публікації Р.Макларен на прес-конференції розповів, що кілька проб російських футболістів виявилися позитивними.