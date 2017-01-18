Президент УЕФА не увидел оснований отбирать у России ЧМ-2018

ukru
12 марта, 19:49 • 84611 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 120401 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 113740 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 111144 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 138494 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113991 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121057 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130313 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140397 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144663 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 46823 просмотра
В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

12 марта, 17:58 • 24708 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 37322 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 40033 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

21:54 • 21453 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 84605 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 120396 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103865 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 111150 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 138493 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 138184 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 146258 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 151101 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149547 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152891 просмотра
Актуальное
Президент УЕФА не увидел оснований отбирать у России ЧМ-2018

Президент УЕФА не увидел оснований отбирать у России ЧМ-2018

Киев • УНН

 • 9734 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не видит оснований отбирать у России право проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом он заявил в интервью ТАСС , передает УНН.

"Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет", - сказал А.Чеферин.

С момента получения Россией права проведения чемпионата мира 2018 года, матчи которого должны пройти с 14 июня по 15 июля 2018 года, в СМИ регулярно обсуждается вопрос о том, что турнир необходимо перенести в другую страну. В последнее время как причина называются допинговые скандалы в российском спорте, пишет издание.

При этом А.Чеферин заявил, что результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой УЕФА, не обнаружили специфических проблем с допингом в России.

"Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных WADA, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России", - сказал он.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 9 декабря опубликовало вторую часть доклада Ричарда Макларена о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами и манипуляциях с допинг-пробами. После публикации Р.Макларен на пресс-конференции рассказал, что несколько проб российских футболистов оказались положительными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы