Президент УЕФА не увидел оснований отбирать у России ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не видит оснований отбирать у России право проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом он заявил в интервью ТАСС , передает УНН.
"Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет", - сказал А.Чеферин.
С момента получения Россией права проведения чемпионата мира 2018 года, матчи которого должны пройти с 14 июня по 15 июля 2018 года, в СМИ регулярно обсуждается вопрос о том, что турнир необходимо перенести в другую страну. В последнее время как причина называются допинговые скандалы в российском спорте, пишет издание.
При этом А.Чеферин заявил, что результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой УЕФА, не обнаружили специфических проблем с допингом в России.
"Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных WADA, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России", - сказал он.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 9 декабря опубликовало вторую часть доклада Ричарда Макларена о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами и манипуляциях с допинг-пробами. После публикации Р.Макларен на пресс-конференции рассказал, что несколько проб российских футболистов оказались положительными.