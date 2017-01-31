Президент: українські бійці не відповідають на артобстріли із житлових кварталів Донецька і Ясинуватої (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час наради з силовиками щодо ситуації в Авдіївці заявив, що українські військові не відповідають на артобстріли бойовиків з житлових кварталів Донецька і Ясинуватої, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Президент наголосив, як зазначили у прес-службі, що українські військові не відповідають вогнем, коли злочинці, російські бойовики розміщують артилерійські системи, танки і системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах Донецька і Ясинуватої.
“Наші військовослужбовці 72-ї бригади та інших підрозділів блискуче захищають позиції, жодного наказу у них не відповідати на знищувальний вогонь немає і вони мають усі можливості захищати себе”, — цитує слова П.Порошенка прес-служба АПУ.
Раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що вперше за багато днів проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані “Гради”.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.