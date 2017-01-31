Президент: украинские бойцы не отвечают на артобстрелы из жилых кварталов Донецка и Ясиноватой (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время совещания с силовиками о ситуации в Авдеевке заявил, что украинские военные не отвечают на артобстрелы боевиков из жилых кварталов Донецка и Ясиноватой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Президент подчеркнул, как отметили в пресс-службе, что украинские военные не отвечают огнем, когда преступники, российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой.
"Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет и они имеют все возможности защищать себя", - цитирует слова П.Порошенко пресс-служба АПУ.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады".
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.