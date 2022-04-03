Президент України звернувся до прем'єр-міністра Угорщини, який відкрито підтримує росію

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"Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує путіна.

Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства.

Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так?

Уся Європа хоче миру. Уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя в Будапешт або з Харкова у Краків, або з Чернігова у Вільнюс", - заявив Президент.

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Володимир Зеленський підкреслив, що уся Європа протистоїть російській агресії та допомагає Україні.

"Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого?

Якщо це війна, то я називаю її війною, а не "спеціальною операцією". Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі.

Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою", - додав Президент.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, заявляв, що Угорщина не приєднається до санкцій ЄС проти росії на імпорт енергоносіїв. Він сказав, що "такі санкції зашкодять нам більше, ніж росії".