Президент Украины обратился к премьер-министру Венгрии, который открыто поддерживает Россию

Цитата

"Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не полностью понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии. Который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает путина.

Мы же не просили чего-то особенного от официального Будапешта. Мы не получили даже того, что делают все остальные! Делают ради мира. Не получили жизненно необходимого транзита оборонной помощи, не увидели морального лидерства.

Не увидели никакого усилия, чтобы остановить войну! Почему так?

Вся Европа хочет мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс", - заявил Президент.

Детали

Владимир Зеленский подчеркнул, что вся Европа противостоит российской агрессии и помогает Украине.

"Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему же тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?

Если это война, то я называю ее войной, а не "специальной операцией". Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе.

Это называется честность, которой недостает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где - то в контактах с москвой", - добавил Президент.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не присоединится к санкциям ЕС против россии на импорт энергоносителей. Он сказал, что"такие санкции навредят нам больше, чем россии".