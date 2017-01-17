Президент України зустрівся із керівником Ліхтенштейну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко у Давосі зустрівся із керівником Ліхтенштейну. Про це у Twitter повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Вперше в історії двосторонніх відносин Президент України зустрівся з керівником Ліхтенштейну", - написав С.Цеголко.
Вперше в історії двосторонніх відносин Президент України зустрівся з керівником Ліхтенштейну pic.twitter.com/sneDAxubst— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 января 2017 г.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів переговори з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард в Давосі.
Як повідомляв УНН, 17 січня Президент України Петро Порошенко і голова КНР Сі Цзіньпін у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилися активізувати політичну та економічну співпрацю між країнами.