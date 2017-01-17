Президент Украины встретился с руководителем Лихтенштейна
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Давосе встретился с руководителем Лихтенштейна. Об этом в Twitter сообщил спикер Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Впервые в истории двусторонних отношений Президент Украины встретился с руководителем Лихтенштейна", - написал С.Цеголко.
Впервые в истории двусторонних отношений Президент Украины встретился с руководителем Лихтенштейна pic.twitter.com/sneDAxubst- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 января 2017 г.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард в Давосе.
Как сообщал УНН, 17 января Президент Украины Петр Порошенко и глава КНР Си Цзиньпин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе договорились активизировать политическое и экономическое сотрудничество между странами.